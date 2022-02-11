В Госдепе призвали американцев покинуть Украину из-за «российской угрозы» и COVID-19

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В Госдепе США призвали сограждан покинуть Украину из-за якобы возросшей российской угрозы и ситуации с коронавирусом.
В Госдепе призвали американцев покинуть Украину из-за «российской угрозы» и COVID-19
  • AFP
  • © MANDEL NGAN

«Гражданам США не следует ездить на Украину из-за возросшей российской угрозы и ситуации с COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки», — говорится в заявлении.

В ведомстве призвали американцев на Украине проявлять повышенное внимание из-за криминогенной обстановки, а также общественных беспорядков.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом совместно с конгрессом США работает над существенным увеличением объёмов военной помощи Украине.

Директор Службы внешний разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что обвинения России в подготовке «вторжения на Украину» являются срежиссированной провокацией.

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