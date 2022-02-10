Нарышкин назвал провокацией обвинения России в планах «вторжения на Украину»

Обвинения России в подготовке «вторжения на Украину» являются срежиссированной провокацией, заявил директор Службы внешний разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Обвинения в агрессивных планах в отношении Украины огульны. Никаких планов «вторжения» не было и нет. И всё, что вокруг этого происходит, — хорошо срежиссированная провокация», — сказал Нарышкин в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, авторы этой провокации известны и в СВР видят, какими силами множится эта «очень опасная ложь».

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.