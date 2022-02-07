Госсекретарь США Блинкен рассказал о планах по значительному увеличению помощи Украине

Белый дом совместно с конгрессом США работает над существенным увеличением объёмов военной помощи Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе брифинга.

«Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, а также союзниками и партнёрами, чтобы существенно увеличить объёмы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя», — заявил Блинкен.

По его словам, в 2021 году США предоставил Украине $650 млн в качестве военной помощи.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США по накачиванию Украины оружием ошибочны и крайне опасны.