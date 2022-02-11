Песков объяснил соблюдение дистанции на переговорах Путина с Макроном

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на переговорах лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон соблюдали большую дистанцию.
Песков объяснил соблюдение дистанции на переговорах Путина с Макроном
  • AP

Песков в беседе с журналистами отметил, что в некоторых случаях Путин общается с гостями, сидя перед камином в кабинете и обмениваясь рукопожатиями, а с кем-то переговоры проходят за столом на расстоянии около шести метров.

По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам.

«Мы с пониманием к этому относимся... В этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние. Если медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт», — пояснил Песков.

7 февраля в Москве прошли переговоры  президентов России и Франции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Французский лидер назвал содержательными и насыщенными прошедшие переговоры.

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