Песков объяснил соблюдение дистанции на переговорах Путина с Макроном
- AP
Песков в беседе с журналистами отметил, что в некоторых случаях Путин общается с гостями, сидя перед камином в кабинете и обмениваясь рукопожатиями, а с кем-то переговоры проходят за столом на расстоянии около шести метров.
По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам.
«Мы с пониманием к этому относимся... В этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние. Если медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт», — пояснил Песков.
7 февраля в Москве прошли переговоры президентов России и Франции.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
Французский лидер назвал содержательными и насыщенными прошедшие переговоры.