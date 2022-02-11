Песков допустил, что географические «ошибки» западных политиков являются оговорками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о географических «ошибках» западных политиков, предложил «надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках».
Песков допустил, что географические «ошибки» западных политиков являются оговорками
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«Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках», — сказал Песков.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники, глава британского МИД Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.

Трасс отметила, что в ходе встречи ей показалось, что Лавров говорит о части Украины.

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