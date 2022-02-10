Глава МИД Британии Трасс пояснила слова о суверенитете России над Ростовом и Воронежем

Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила, что признаёт суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, которые она ранее посчитала украинскими регионами.

«В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я чётко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — сказала Трасс в интервью РБК.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники, Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.