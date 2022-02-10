Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев
- РИА Новости
Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Путин рассказал, что они договорились с Макроном, что французский лидер позвонит после серии своих консультаций с украинскими властями, а также с американскими и европейскими партнёрами.
«Но, как я понимаю, они (переговоры. — RT) ещё не закончились, пока такого разговора не состоялось», — отметил глава государства.
Ранее президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
После визита в Москву Макрон отправился в Киев.