Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев

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Российский президент Владимир Путин заявил, что пока не созванивался с французским коллегой Эммануэлем Макроном после его визита в Киев.
Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев
  • РИА Новости

Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Путин рассказал, что они договорились с Макроном, что французский лидер позвонит после серии своих консультаций с украинскими властями, а также с американскими и европейскими партнёрами.

«Но, как я понимаю, они (переговоры. — RT) ещё не закончились, пока такого разговора не состоялось», — отметил глава государства.

Ранее президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

После визита в Москву Макрон отправился в Киев.

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