Британский принц Чарльз заболел коронавирусом

Британский принц Чарльз заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте принца.

«Сегодня утром у принца Уэльского был выявлен положительный результат на COVID-19, и теперь он самоизолируется. Его королевское высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается перенести свой визит как можно скорее», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом. А до него COVID-19 выявили у королевы Дании Маргрете II.

Также утром 9 февраля стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.