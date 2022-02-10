Британский принц Чарльз заболел коронавирусом

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Британский принц Чарльз заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию.
Британский принц Чарльз заболел коронавирусом
  • ©Tristan Fewings/Getty Images

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте принца.

«Сегодня утром у принца Уэльского был выявлен положительный результат на COVID-19, и теперь он самоизолируется. Его королевское высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается перенести свой визит как можно скорее», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом. А до него COVID-19 выявили у королевы Дании Маргрете II.

Также утром 9 февраля стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.

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