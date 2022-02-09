У заболевшей COVID-19 японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию

У 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.

Как сообщает агентство Kyodo, принцессу поместили в больницу Токийского университета.

8 февраля её госпитализировали с коронавирусом после того, как она получила положительный результат теста на COVID-19.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 млн.