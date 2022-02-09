Число заболевших коронавирусом в мире превысило 400 млн

В мире выявили более 400 млн инфицированных коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общее число заболевших на 9 февраля составило 400 810 109. От последствий коронавирусной инфекции скончался 5 764 461 пациент.

Наибольший прирост среди инфицированных COVID-19 по-прежнему зафиксирован в США — к настоящему времени в Соединённых Штатах выявили 77 051 225 человек с коронавирусом.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и о росте смертности.