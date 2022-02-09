Король Испании заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом.
Король Испании заболел коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает El País со ссылкой на королевский двор.

Уточняется, что накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, после чего он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. В течение семи дней он будет находиться на карантине. В целом его состояние описывается как хорошее.

У королевы Летисии и их младшей дочери инфанты Софии симптомов заболевания нет.

Ранее стало известно, что королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом.

Также утром 9 февраля стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить