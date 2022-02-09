Король Испании заболел коронавирусом

Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом.

Об этом сообщает El País со ссылкой на королевский двор.

Уточняется, что накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, после чего он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. В течение семи дней он будет находиться на карантине. В целом его состояние описывается как хорошее.

У королевы Летисии и их младшей дочери инфанты Софии симптомов заболевания нет.

Ранее стало известно, что королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом.

Также утром 9 февраля стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.