Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом

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Королева Дании Маргрете II сдала положительный тест на коронавирус.
Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом
  • ©Hannes Magerstaedt
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении королевского двора.

«Вчера вечером, во вторник, 8 февраля 2022 года, у Её Величества королевы был выявлен положительный результат на COVID-19», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что у Маргрете II лишь лёгкие симптомы болезни и сейчас она проживает во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.

Сообщается также, что поездка королевы в Норвегию, где она планировала провести зимние каникулы, отменена.

Ранее стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.

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