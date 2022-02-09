Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом

Королева Дании Маргрете II сдала положительный тест на коронавирус.

Об этом говорится в заявлении королевского двора.

«Вчера вечером, во вторник, 8 февраля 2022 года, у Её Величества королевы был выявлен положительный результат на COVID-19», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что у Маргрете II лишь лёгкие симптомы болезни и сейчас она проживает во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.

Сообщается также, что поездка королевы в Норвегию, где она планировала провести зимние каникулы, отменена.

Ранее стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.