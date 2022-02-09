Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом
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Об этом говорится в заявлении королевского двора.
«Вчера вечером, во вторник, 8 февраля 2022 года, у Её Величества королевы был выявлен положительный результат на COVID-19», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что у Маргрете II лишь лёгкие симптомы болезни и сейчас она проживает во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.
Сообщается также, что поездка королевы в Норвегию, где она планировала провести зимние каникулы, отменена.
Ранее стало известно, что у 38-летней японской принцессы Йоко из императорской семьи, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, диагностировали пневмонию.