В Совфеде поддержали заявление Путина о гарантиях безопасности для России от НАТО и США

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.

«В сегодняшнем заявлении президента — подтверждение той чёткой позиции, которая была сформулирована ещё в конце прошлого года, которая хорошо известна нашим потенциальным партнёрам по достижению соответствующих договорённостей. Но здесь сделаю акцент на слове «потенциальным», потому что пока они не партнёры по этим договорённостям, а, скорее, оппоненты», — рассказал сенатор.

По его мнению, в постановке вопроса России «нет ничего дискриминационного по отношению к Западу».

«Есть чётко сформулированная позиция о том, что безопасность может быть только одинаковой для всех, причём фиксируя соответствующие договорённости на бумаге, что не было, к сожалению, сделано три десятилетия назад», — отметил собеседник RT.

По его словам, пока не наблюдается «встречного движения». Это, по мнению парламентария, означает, что Западу коллективная безопасность не нужна.

«Запад по-прежнему находится в иллюзии, что он может обеспечить безопасность привилегированным, преимущественным образом для себя, но при этом не понимает, что тем самым эта безопасность будет носить дискриминационный характер для остального мира, включая Россию. Это принципиальное разночтение нынешней ситуации, и уверен, что правда за нами и рано или поздно мы сможем добиться того, чтобы это осознание пришло и к тем самым западным партнёрам, которые в конечном итоге перейдут из разряда потенциальных в реальные», — добавил он.

При этом Косачёв подчеркнул, что те задачи, которые ставит президент России перед дипломатией, «реалистичны, прагматичны и подлежат реализации».

«В этом нет никакого сомнения, именно так эту задачу понимает отечественная дипломатия, делая это абсолютно уверенно», — заключил собеседник RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.