Посол России: угрозы санкций из-за закупок С-400 не повлияли на сотрудничество с Индией

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Угрозы санкций со стороны США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой, заявил российский посол Денис Алипов.
Посол России: угрозы санкций из-за закупок С-400 не повлияли на сотрудничество с Индией
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«Пока они (угрозы. — RT) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют... Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, в Нью-Дели неоднократно подчеркивали соответствие сделки с Москвой по С-400 интересам безопасности Индии. Кроме того, индийцы отмечали, что проводят независимую внешнюю политику и негативно относятся к давлению извне.

Угрозы санкций со стороны США неоднократно поступали в адрес Индии, которая подписала договор на поставки С-400. 

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил о попытках США подорвать сотрудничество России и Индии по поставкам зенитных ракетных систем С-400.

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