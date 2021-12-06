Лавров заявил о попытках США подорвать сотрудничество России и Индии по С-400

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о попытках США подорвать сотрудничество России и Индии по поставкам зенитных ракетных систем С-400.

Об этом он сообщил по итогам российско-индийских переговоров в формате «2 + 2».

Лавров отметил, что соглашение о поставке С-400 имеет не только символическое значение, но и позволяет укрепить обороноспособность Индии.

Он отметил, что пока это соглашение выполняется.

«Мы видим попытки со стороны США подорвать такое сотрудничество и навязать Индии покупку собственных вооружений», — цитирует ТАСС главу МИД.

Ранее сообщалось, что Россия поставит первый полк С-400 в Индию до конца 2021 года.