Россия поставит первый полк С-400 в Индию до конца 2021 года

Первый полк систем ПВО С-400 будет поставлен в Индию до конца 2021 года. Об этом сообщил на оружейной выставке в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Всё имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Отгрузка началась с опережением графика, отметил Михеев.

Индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, уже завершили обучение.

«Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации», — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта.

В августе Михеев рассказал, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции С-400 ожидается до конца текущего года.