Россия поставит первый полк С-400 в Индию до конца 2021 года
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- РИА Новости
«Всё имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Отгрузка началась с опережением графика, отметил Михеев.
Индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, уже завершили обучение.
«Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации», — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта.
В августе Михеев рассказал, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции С-400 ожидается до конца текущего года.