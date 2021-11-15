Россия поставит первый полк С-400 в Индию до конца 2021 года

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Первый полк систем ПВО С-400 будет поставлен в Индию до конца 2021 года. Об этом сообщил на оружейной выставке в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Россия поставит первый полк С-400 в Индию до конца 2021 года
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Всё имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Отгрузка началась с опережением графика, отметил Михеев.

Индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, уже завершили обучение.

«Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации», — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта.

В августе Михеев рассказал, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции С-400 ожидается до конца текущего года.

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