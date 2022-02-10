Постпред при ООН заявил о риске игр Запада вокруг переговоров по ‎гарантиям безопасности

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Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что игра Запада на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии.
Постпред при ООН заявил о риске игр Запада вокруг переговоров по ‎гарантиям безопасности
  • AP
  • © Bryan R. Smith

«Нашу ‎серьёзную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам (а по большому счёту ‎международному сообществу) эту опасную игру», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

Вместе с тем замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.

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