Постпред при ООН заявил о риске игр Запада вокруг переговоров по гарантиям безопасности
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«Нашу серьёзную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам (а по большому счёту международному сообществу) эту опасную игру», — сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.
Вместе с тем замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.