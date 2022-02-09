Байден пообщался с Макроном после его визитов в Москву и Киев
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«Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии. Я ожидаю, что он пообщается и с другими европейскими коллегами на этой неделе», — сказала она.
Ранее президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
После визита в Москву Макрон отправился в Киев.