Байден пообщался с Макроном после его визитов в Москву и Киев

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Американский президент Джо Байден пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном, который недавно посетил Москву и Киев. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден пообщался с Макроном после его визитов в Москву и Киев
  • ©Phil Noble - WPA Pool/Getty Images

«Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии. Я ожидаю, что он пообщается и с другими европейскими коллегами на этой неделе», — сказала она.

Ранее президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

После визита в Москву Макрон отправился в Киев.

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