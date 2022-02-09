В МИД Финляндии заявили об отсутствии давления по вопросу вступления в НАТО
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«Мы не сталкивались ни с каким давлением, чтобы изменить нашу линию внешней политики или политики безопасности. Обсуждения активизировались и в Финляндии, после того как Россия потребовала письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО», — цитирует РИА Новости Хаависто.
По его словам, Хельсинки придают важность тому, чтобы НАТО могло и далее продолжать политику открытых дверей.
Он отметил, что внешняя политика Финляндии стабильна.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.
Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на политику этих стран.