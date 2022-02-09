МИД Финляндии: сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО

Финляндия сохраняет за собой право на подачу заявки на вступление в НАТО в зависимости от обстоятельств, сообщил РИА Новости финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для манёвра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО», — сказал министр.

Он подчеркнул, что при принятии решений «всегда рассматривается реальная обстановка с учётом изменений», которые происходят в сфере безопасности в международном контексте.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на политику этих стран.