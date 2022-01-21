Лавров назвал давлением заявления НАТО о готовности принять Швецию и Финляндию в альянс

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на их политику.
Лавров назвал давлением заявления НАТО о готовности принять Швецию и Финляндию в альянс
  • РИА Новости

«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчёт готовности приёма указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения», — следует из заявления главы российского МИД.

Он назвал внеблоковый статус самым эффективным способом обеспечения государствами собственной безопасности «в нынешнее турбулентное время».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. 

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить