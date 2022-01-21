Лавров назвал давлением заявления НАТО о готовности принять Швецию и Финляндию в альянс

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на их политику.

«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчёт готовности приёма указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения», — следует из заявления главы российского МИД.

Он назвал внеблоковый статус самым эффективным способом обеспечения государствами собственной безопасности «в нынешнее турбулентное время».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.