Лавров назвал давлением заявления НАТО о готовности принять Швецию и Финляндию в альянс
- РИА Новости
«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчёт готовности приёма указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения», — следует из заявления главы российского МИД.
Он назвал внеблоковый статус самым эффективным способом обеспечения государствами собственной безопасности «в нынешнее турбулентное время».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.
Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.
12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.