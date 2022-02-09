Посол России в США Антонов: Запад ведёт против российской стороны информационную войну
- РИА Новости
«Никто не отменял информационную войну. Информационная война навязана, информационная война продолжается. И образчиком этой неприемлемой информационной кампании является недавняя публикация Bloomberg, когда было сказано о том, что уже Россия напала на Украину», — цитирует его ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».