Политолог Бальбек назвал «пустой болтовнёй» слова экс-президента Польши о России

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о том, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае предполагаемого «нападения» России на Украину.
Политолог Бальбек назвал «пустой болтовнёй» слова экс-президента Польши о России
  • © AP Photo / Alexander Shulman

«Самые храбрые европейские президенты — это те, которые уже не при власти. Можно с умным видом разглагольствовать, давать советы, даже требовать напасть на ядерную державу, ведь отвечать за свои слова не придётся», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, Лех Валенса сознательно даёт несбыточные надежды Киеву и высказывает заведомо ложные угрозы Москве.

Как отметил Бальбек, общественное порицание — это максимум, который может грозить экс-президенту за такое «медийное подстрекательство».

«Считать ли это провокацией? Вряд ли, ведь мы на такие уловки не поддаёмся. Это, скорее, пустая болтовня человека, про которого забыли СМИ, и теперь он решил им о себе напомнить», — заключил специалист.

Ранее Валенса в интервью газете Rzeczpospolita выразил мнение, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае «нападения» России на Украину.

Также бывший польский президент считает, что Варшаве нужно в данной ситуации помочь соседней стране и предоставить все силы в распоряжение Киева.

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