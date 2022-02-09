Захарова предложила странам Европы перейти от слов к делу в урегулировании на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам Европы перейти от слов к делу в урегулировании ситуации на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова предложила странам Европы перейти от слов к делу в урегулировании на Украине
  • РИА Новости

«Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев (урегулировать внутриукраинский кризис) — и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств — оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий», — приводит её слова ТАСС.

Захарова выразила надежду, чтобы «всё это было искренним и эффективным».

Также она назвала внутриукраинский конфликт «позорным для Европейского континента XXI века явлением».

Ранее представитель МИД России заявила, что истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций.

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