Посол России Келин: США и Великобритания ответственны за рост напряжённости из-за Украины

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал рост напряжённости из-за Украины.

«Кто выигрывает от растущей напряжённости? Мы знаем, кто это делает: Вашингтон и Лондон, которые играли главную роль в нагнетании напряжённости», — сказал Келин.

Он отметил, что в данном случае главный вопрос — безопасность Европы, которая «от этого совсем не выигрывает».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряжённость из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках.