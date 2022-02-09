В Кремле отметили повышенную волатильность на рынках из-за напряжённости вокруг Украины

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Напряжённость из-за ситуации вокруг Украины провоцирует повышенную волатильность на рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле отметили повышенную волатильность на рынках из-за напряжённости вокруг Украины
  • © Sergei SUPINSKY
  • AFP

«Вот эта напряжённость проецируется на настроение и на рынках, и на биржах и нашей страны, и других», — ответил Песков на вопрос о возможности нанесения ущерба экономике страны из-за напряжённой ситуации с Украиной.

По его словам, биржевые рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма чётко.

«Эти падения сменяются подъёмами и так далее... Повышенная волатильность — она, наверное, является таким нежеланным спутником. То есть напряжённости, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться», — сказал Песков.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что экономика Украины уже пострадала из-за сообщений о якобы эскалации ситуации на границе с Россией.

Кулеба подчеркнул, что Украина и её партнёры совместно работают над тем, чтобы «избежать худших сценариев».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.

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