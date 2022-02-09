Захарова рассказала о переживаемом Западом экзистенциальном кризисе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад переживает экзистенциальный кризис.
Захарова рассказала о переживаемом Западом экзистенциальном кризисе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Соответствующее заявление она сделала, выступая в Дипломатической академии в Москве.

«Вы же видите, что творится внутри США и западного мира: столкновение идеологий, но уже не с внешними представителями, как во времена холодной войны, а внутри этих стран. Когда это уже не просто демократическая борьба двух партий или трёх партий, а это экзистенциальный кризис политический этих систем изнутри», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, сейчас на Западе люди, представляющие те или иные политические движения, «готовы изничтожать оппонентов».

«Не бороться в политическом плане и потом признавать победу того, кто выиграл выборы, а по-настоящему изничтожать», — подчеркнула она.

В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

21 октября 2021 года президент России Владимир Путин заявил об ослаблении доминирования Запада в мировых делах.

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