Путин заявил об ослаблении доминирования Запада в мировых делах

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страны Запада всё более и более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах.

«Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», — заявил он.

По его словам, это процесс «не механический и по-своему даже уникальный», так как в прошлом подобного рода изменения происходили после масштабных конфликтов.

В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.