Постпред России при ООН заявил о поставках Киеву странами Запада наступательных вооружений

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Страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Постпред России при ООН заявил о поставках Киеву странами Запада наступательных вооружений
  • AP
  • © Mauricio Campino/U.S. Air Force

«Вы знаете, что западные партнёры в нарушение минских договорённостей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным?» — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Небензя напомнил, что на линии разграничения очень много украинских военных.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

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