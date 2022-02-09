Постпред России при ООН заявил о поставках Киеву странами Запада наступательных вооружений

Страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Вы знаете, что западные партнёры в нарушение минских договорённостей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным?» — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Небензя напомнил, что на линии разграничения очень много украинских военных.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.