Постпред России при ООН заявил о поставках Киеву странами Запада наступательных вооружений
- AP
- © Mauricio Campino/U.S. Air Force
«Вы знаете, что западные партнёры в нарушение минских договорённостей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным?» — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Небензя напомнил, что на линии разграничения очень много украинских военных.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.