Постпред России при ЕС Чижов отметил ухудшение ситуации с европейской безопасностью

Ситуация с европейской безопасностью с годами становится только хуже, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.

«С годами она (ситуация с безопасностью. — RT) ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Чижова, в России готовы «дать дипломатии шанс» — в декабре Москва выдвинула известные инициативы о гарантиях безопасности, в январе состоялся первый раунд соответствующих переговоров.

«В конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведётся межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента», — пояснил дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.