Глава Минсельхоза Бразилии заболела коронавирусом в преддверии визита в Москву
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«Сообщаю, что результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, есть лёгкие симптомы. Отменяю все личные встречи», — написала она в Twitter.
Bom dia! Informo que testei positivo para Covid-19. Estou bem e com sintomas leves. Estou cancelando meus compromissos presenciais.— Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) February 8, 2022
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент продолжается работа над организацией очных контактов российского и бразильского лидеров Владимира Путина и Жаира Болносару.
Визит Болсонару в Москву запланирован на 14—17 февраля.