Глава Минсельхоза Бразилии заболела коронавирусом в преддверии визита в Москву

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Министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас заболела коронавирусом в преддверии поездки в Москву для сопровождения президента страны Жаира Болсонару.
Глава Минсельхоза Бразилии заболела коронавирусом в преддверии визита в Москву
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«Сообщаю, что результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, есть лёгкие симптомы. Отменяю все личные встречи», — написала она в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент продолжается работа над организацией очных контактов российского и бразильского лидеров Владимира Путина и Жаира Болносару.

Визит Болсонару в Москву запланирован на 14—17 февраля.

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