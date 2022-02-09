Глава Минсельхоза Бразилии заболела коронавирусом в преддверии визита в Москву

Министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас заболела коронавирусом в преддверии поездки в Москву для сопровождения президента страны Жаира Болсонару.

«Сообщаю, что результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, есть лёгкие симптомы. Отменяю все личные встречи», — написала она в Twitter.

Bom dia! Informo que testei positivo para Covid-19. Estou bem e com sintomas leves. Estou cancelando meus compromissos presenciais. — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) February 8, 2022

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент продолжается работа над организацией очных контактов российского и бразильского лидеров Владимира Путина и Жаира Болносару.

Визит Болсонару в Москву запланирован на 14—17 февраля.