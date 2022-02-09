Вице-президент Бразилии подтвердил попытку США сорвать визит Болсонару в Москву

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Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в интервью газете Valor Economico подтвердил попытку США отменить визит президента страны Жаира Болсонару в Москву.
Вице-президент Бразилии подтвердил попытку США сорвать визит Болсонару в Москву
  • AP
  • © Eraldo Peres

«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора (госсекретаря США Энтони. — RT) Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но всё нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — заявил Моурау.

Ранее издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщало, что власти Соединённых Штатов выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент продолжается работа над организацией очных контактов российского и бразильского лидеров.

Визит Болсонару в Москву запланирован на 14—17 февраля.

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