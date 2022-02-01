Folha de Sao Paulo: США выступают за отмену визита президента Бразилии Болсонару в Москву

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Власти Соединённых Штатов выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву. Об этом сообщило издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии.
Folha de Sao Paulo: США выступают за отмену визита президента Бразилии Болсонару в Москву
  • AFP
  • © Sergio Lima

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — сообщает издание.

Ранее российский президент Владимир Путин пригласил Болсонару посетить Россию с визитом.

Он отметил, что Бразилия является одним из важных стратегических партнёров России. 

Болсонару принял приглашение.

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