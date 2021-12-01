Путин пригласил Болсонару посетить Россию
- AP
Об этом он заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.
«Продолжим последовательно укреплять двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Будем рады видеть Президента Бразилии в России», — приводит слова Путина сайт Кремля.
Он отметил, что Бразилия является одним из важных стратегических партнёров России.
9 сентября Жаир Болсонару заявил, что его страна заинтересована в диверсификации экспорта продукции страны в Россию.