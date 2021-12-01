Путин пригласил Болсонару посетить Россию

Российский президент Владимир Путин пригласил бразильского лидера Жаира Болсонару посетить Россию с визитом.

Об этом он заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

«Продолжим последовательно укреплять двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Будем рады видеть Президента Бразилии в России», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Он отметил, что Бразилия является одним из важных стратегических партнёров России.

9 сентября Жаир Болсонару заявил, что его страна заинтересована в диверсификации экспорта продукции страны в Россию.