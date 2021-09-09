Болсонару: Бразилия заинтересована в диверсификации экспорта в Россию

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна заинтересована в диверсификации экспорта продукции страны в Россию.
Болсонару: Бразилия заинтересована в диверсификации экспорта в Россию
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Об этом он рассказал, выступая на открытии XIII саммита БРИКС.

«Наши отношения с Россией отличаются большим размахом и, как и с другими странами БРИКС, носят характер стратегического партнёрства... Мы заинтересованы в диверсификации нашей экспортной повестки в соответствии с (потенциалом) наших экономик и на благо наших народов», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что в Бразилии на митинги в поддержку Болсонару вышли около 140 тыс. человек.

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