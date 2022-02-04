Президент Бразилии Болсонару посетит Москву 14-17 февраля

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В МИД Бразилии подтвердили запланированный на 14-17 февраля визит президента страны Жаира Болсонару в Москву.
Президент Бразилии Болсонару посетит Москву 14-17 февраля
  • globallookpress.com
  • © Antonio Molina/Keystone Press Agency

«Запланированный визит президента в Москву — 14-17 февраля», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщало, что власти Соединённых Штатов выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.

Комментируя эти сообщения, бразильский лидер заявил, что «со всеми хорошо ладит» и готов приехать в США, если получит соответствующее приглашение от американского президента Джо Байдена.

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