Болсонару прокомментировал информацию о попытках США сорвать его визит в Москву

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Президент Бразилии Жаир Болсонару ответил на заявления о давлении, оказываемом со стороны Вашингтона в связи с информацией о подготовке его визита в Москву.
Болсонару прокомментировал информацию о попытках США сорвать его визит в Москву
  • AP
  • © Andressa Anholete

«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — цитирует Болсонару ТАСС.

Ранее издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщало, что власти Соединённых Штатов выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент продолжается работа над организацией очных контактов российского и бразильского лидеров.

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