В Белом доме заявили о неэффективности введения новых санкций в отношении СП-2

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Власти США выступают против введения в настоящий момент новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
В Белом доме заявили о неэффективности введения новых санкций в отношении СП-2
  • AP
  • © Alex Brandon

«Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока — 2» будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT слова Байдена о возможности остановить «Северный поток — 2».

В свою очередь, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил мнение, что Соединённым Штатам следует «что-то предложить» Германии, если они желают вести переговоры об остановке газопровода.

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