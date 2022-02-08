Болгария предложила Сербии создать общий газовый рынок

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Болгарский премьер-министр Кирил Петков в рамках пресс-конференции со своей сербской коллегой Аной Брнабич предложил ей создать общий газовый рынок.
Болгария предложила Сербии создать общий газовый рынок
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«Болгария намерена купить 3 млрд куб. м газа, Сербия — 6 млрд, Северная Македония — 2 млрд, мы можем вместе торговать и покупать, иметь общий рынок с максимальной диверсификацией», — цитирует ТАСС заявление Петкова.

Он подчеркнула важность стабильности и независимости в энергетической сфере.

В свою очередь, Брнабич положительно оценила идею и предложила расширить её.

«Это исключительно важная инициатива... Это дало бы большие конкурентные преимущества нашей экономике», — объяснила она.

По словам Брнабич, с 2015 года ведётся работа над планом создания интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы диверсифицировать источники энергии.

Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев, благодаря чему Сербия сэкономила порядка €1 млрд.

Позднее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим. 

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