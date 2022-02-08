Аналитик Волчков прокомментировал слова французского министра о «Северном потоке — 2»

Аналитик Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с RT прокомментировал заявление главы Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что одним из главных пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск «Северного потока — 2».

«Надо сказать, что в Европе, безусловно, есть разумные люди. И в том, что касается проекта по поставке газа, конечно, это один из моментов, где эти разумные люди могут проявиться и убедительно обосновать свою позицию», — сказал Волчков.

По его мнению, многие страны на примере противостояния между США и Германией в газовом вопросе захотят «провести свои красные линии в отношении американцев».

«Хотя газовая нитка подходит к Германии, я думаю, её отношения с США в этой области могут быть примером для других стран. Многие трезвые головы, используя тематику этого противостояния, смогут самоопределиться, чтобы в дальнейшем провести свои красные линии в отношении американцев», — заключил собеседник RT.

Ранее Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter заявил, что одним из главных пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск «Северного потока — 2».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2» ударят в первую очередь по экономике Европы.