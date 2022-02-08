Во Франции назвали запуск «Северного потока — 2» одним из путей решения кризиса с Россией

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Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter заявил, что одним из главных пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск «Северного потока — 2».
Во Франции назвали запуск «Северного потока — 2» одним из путей решения кризиса с Россией
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«Открытие газопровода «Северный поток — 2»... один из ключевых путей выхода из кризиса с Россией», — заявил Ле Мэр.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пояснил, что подготовленные Европой санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2» ударят в первую очередь по экономике Европы.

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