Макрон рассказал о словах Путина касательно недопущения эскалации конфликта на Украине
- AP
«Он (Путин. — RT) мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине. — RT)», — рассказал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Зеленским в Киеве.
Макрон назвал важным это заявление.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Макрон рассказал, что в результате поездки в Москву и переговоров с Путиным достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.
Путин заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.