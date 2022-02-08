Макрон рассказал о словах Путина касательно недопущения эскалации конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин заверил его, что не станет инициировать эскалацию конфликта на Украине.

«Он (Путин. — RT) мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине. — RT)», — рассказал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Зеленским в Киеве.

Макрон назвал важным это заявление.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Макрон рассказал, что в результате поездки в Москву и переговоров с Путиным достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.

Путин заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.