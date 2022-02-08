Песков сообщил о намерении Путина и Макрона созвониться для сверки часов
- AP
«В любом случае, как вчера было сказано, два президента имеют в виду в ближайшее время опять созвониться и сверить часы», — заявил он на брифинге с журналистами.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Путин заявил, что ряд идей Макрона могут быть положены в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
Российский лидер также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.