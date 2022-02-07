Глава МИД ФРГ Бербок призвала Россию принять шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины

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Россия должна принять шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявила глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ Бербок призвала Россию принять шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины
  • AP

«Мы вместе с НАТО и с США передали письменные ответы (России. — RT), которые дают понять, что ответственность находится на стороне Москвы, она должна разрядить ситуацию», — цитирует Бербок ТАСС.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что европейские лидеры в случае якобы вторжения России на Украину рассматривают все варианты санкционного давления.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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