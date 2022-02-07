Глава МИД ФРГ Бербок призвала Россию принять шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины

Россия должна принять шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявила глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.

«Мы вместе с НАТО и с США передали письменные ответы (России. — RT), которые дают понять, что ответственность находится на стороне Москвы, она должна разрядить ситуацию», — цитирует Бербок ТАСС.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что европейские лидеры в случае якобы вторжения России на Украину рассматривают все варианты санкционного давления.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.