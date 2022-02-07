Вице-канцлер ФРГ допустил все варианты санкций в случае «вторжения» России на Украину
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«Французский президент и федеральный канцлер (Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. — RT) пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются», — приводит РИА Новости его слова.
На вопрос, откажется ли Германия от российского газопровода при эскалации на Украине, Хабек добавил, что «слово «все» охватывает всё».
В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.