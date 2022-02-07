Вице-канцлер ФРГ допустил все варианты санкций в случае «вторжения» России на Украину

Вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек заявил, что европейские лидеры в случае якобы вторжения России на Украину рассматривают все варианты санкционного давления, включая отказ от «Северного потока — 2».

«Французский президент и федеральный канцлер (Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. — RT) пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются», — приводит РИА Новости его слова.

На вопрос, откажется ли Германия от российского газопровода при эскалации на Украине, Хабек добавил, что «слово «все» охватывает всё».

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.