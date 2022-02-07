В Кремле не ожидают перелома в отношениях России и Франции после встречи Путина и Макрона

В Кремле не ожидают перелома в отношениях между странами после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эманнуэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определёнными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряжённости в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным», — заявил Песков.

Переговоры Макрона и Путина пройдут 7 февраля.

В Кремле заявили, что одной из темой обсуждения станут гарантии безопасности.