В Кремле не ожидают перелома в отношениях России и Франции после встречи Путина и Макрона
«Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определёнными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряжённости в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным», — заявил Песков.
Переговоры Макрона и Путина пройдут 7 февраля.
В Кремле заявили, что одной из темой обсуждения станут гарантии безопасности.