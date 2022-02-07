Французский президент Макрон встретится в Москве с российским лидером Путиным 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля встретится в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным, а 8 февраля он отправится в Киев.

Как пишет РИА Новости, целью визита Макрона в Россию является недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

В Кремле заявили, что в рамках переговоров президенты обсудят в первую очередь гарантии безопасности.

Переговоры в Москве запланированы на вторую половину дня и вечер понедельника, но никаких ограничений по времени не установлено, отмечает издание Journal du dimanche. По информации газеты, лидеры двух стран встретятся тет-а-тет, на переговорах будут присутствовать лишь переводчики и те, кто ведет протокол встречи.

«Мы не добьёмся односторонних действий, но крайне важно избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия», — приводит агентство заявление Макрона.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Макроном, в ходе которого обратил его внимание на провокационные заявления и действия украинских властей.