Путин в ходе переговоров с Макроном обратил его внимание на провокационные заявления Киева

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обратил его внимание на провокационные заявления и действия украинских властей.
Путин в ходе переговоров с Макроном обратил его внимание на провокационные заявления Киева
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны продолжили диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с выработкой долгосрочных правовых гарантий безопасности России.

Ранее Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.

1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны.

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