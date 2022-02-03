Путин в ходе переговоров с Макроном обратил его внимание на провокационные заявления Киева
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны продолжили диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с выработкой долгосрочных правовых гарантий безопасности России.
Ранее Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.
1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны.