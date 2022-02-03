В Елисейском дворце анонсировали переговоры Макрона с Путиным и Зеленским

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Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт в четверг, 3 февраля, телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В Елисейском дворце анонсировали переговоры Макрона с Путиным и Зеленским
  • AP

Отмечается, что переговоры с президентом России запланированы на 18:00 (20:00 мск), а с Зеленским — на 19:30 (21:30 мск).

Кроме того, Макрон в первой половине дня намерен поговорить с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Польши Анджеем Дудой.

31 января Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, очная встреча Путина и Макрона может состояться в обозримой перспективе

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