Песков заявил, что очная встреча Путина и Макрона может состояться в обозримой перспективе

Очная встреча российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона может состояться в обозримой перспективе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны», — заявил он на брифинге с журналистам.

Песков добавил, что «речь идёт об очном контакте». Он не стал уточнять о месте проведения переговоров.

Ранее Путин и Макрон поговорили по телефону, они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности.

Как сообщили в Кремле, президенты условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.